İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Karavar Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Şahin’in eşi Emine Şahin (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Emine Şahin’in cenazesi Alikahya Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlıkta toprağa verildi.