Emine Şahin
İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Karavar Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Şahin’in eşi Emine Şahin (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Emine Şahin’in cenazesi Alikahya Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlıkta toprağa verildi.
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