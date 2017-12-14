Gebze Hürriyet Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hasan Aktaş (75) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hasan Aktaş’ın cenazesi Şeyh Şamil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.