Bayram Marul
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Nur Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Bayram Marul (84) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Bayram Marul’un cenazesi Alikahya Hayırsevenler Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz