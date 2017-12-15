İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Nur Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Bayram Marul (84) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Bayram Marul’un cenazesi Alikahya Hayırsevenler Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.