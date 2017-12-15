Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Rıza Dağ’ın eşi Cemile Dağ (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Cemile Dağ’ın cenazesi Muş’un Varto ilçesinde toprağa verildi.