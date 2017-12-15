Emine Karabaş Çayırova Özgürlük Mahallesi 223. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hasan Karabaş’ın eşi Emine Karabaş (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Emine Karabaş’ın cenazesi Sinop’ta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz