Mürvet Yağcı
İzmit Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarından emekli Ziyaettin Yağcı’nın eşi Mürvet Yağcı (72) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mürvet Yağcı’nın cenazesi Yenidoğan Yeşil Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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