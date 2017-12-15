Körfez Atalar Mahallesi Vatan Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi Şemsettin Avcı (80) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Türk-İş İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Kocaei Şube başkanı Yakup Yıldız’ın kayın pederi ve 4 çocuk babası olan Şemsettin Avcı’nın cenazesi Ahmet Karayamaç Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.