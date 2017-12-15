İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yıldızlı Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Süleyman Keskin (84) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Süleyman Keskin’in cenazesi Hasan Ağa Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.