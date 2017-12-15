Gölcük Piyale Paşa Mahallesi 460. Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Devlet Hastanesinden emekli Servet Elmas (65) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Servet Elmas’ın cenazesi Hacı Fatma Kahraman Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.