Gölcük Düzağaç Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi adresinde ikamet eden maden ocağından emekli Salimbey Kaplan (62) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salimbey Kaplan’ın cenazesi Düzağaç Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.