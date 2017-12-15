Neriman Kamacık
Gölcük Donanma Mahallesi 269. Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli Cenap Şahabettin Kamacık’ın eşi Neriman Kamacık (85) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Neriman Kamacık’ın cenazesi Yunus Emre Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz