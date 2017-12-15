Gölcük Donanma Mahallesi 269. Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli Cenap Şahabettin Kamacık’ın eşi Neriman Kamacık (85) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Neriman Kamacık’ın cenazesi Yunus Emre Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.