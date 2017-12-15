Bağdat Çiçek
Çayırova Özgürlük Mahallesi 222/1. Sokak adresinde ikamet eden vinç operatörü Haşim Çiçek’in eşi Bağdat Çiçek (67) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Bağdat Çiçek’in cenazesi Hz. Ali Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz