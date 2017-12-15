Çayırova Özgürlük Mahallesi 222/1. Sokak adresinde ikamet eden vinç operatörü Haşim Çiçek’in eşi Bağdat Çiçek (67) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Bağdat Çiçek’in cenazesi Hz. Ali Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.