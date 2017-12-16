İzmit Serdar Mahallesi Güney Sokak adresinde ikamet eden emekli fırıncı Ali Cüce (70) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Cüce’nin cenazesi Yenidoğan Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey mezarlığında toprağa verildi.