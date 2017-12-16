İzmit Serdar Mahallesi Güney Sokak adresinde ikamet eden Kore Gazisi merhum Şerafettin Çavildak’ın eşi Fatma Çavildak (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesinden emekli merhum Fuat Çavildak ile birlikte 3 çocuk annesi olan Fatma Çavildak’ın cenazesi Yenidoğan Köprübaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.