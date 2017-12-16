Fatma Çavildak
İzmit Serdar Mahallesi Güney Sokak adresinde ikamet eden Kore Gazisi merhum Şerafettin Çavildak’ın eşi Fatma Çavildak (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesinden emekli merhum Fuat Çavildak ile birlikte 3 çocuk annesi olan Fatma Çavildak’ın cenazesi Yenidoğan Köprübaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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