Kandıra Akbal Mahallesi Sıhhiye İbrahim Sokak adresinde ikamet eden Kandıra Devlet Hastanesinden emekli İbrahim Akın (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Akın’ın cenazesi Akbal Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.