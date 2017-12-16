İbrahim Akın
Kandıra Akbal Mahallesi Sıhhiye İbrahim Sokak adresinde ikamet eden Kandıra Devlet Hastanesinden emekli İbrahim Akın (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Akın’ın cenazesi Akbal Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz