Gebze Ulus Mahallesi 2152. Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli İsmail Keleş (86) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İsmail Keleş’in cenazesi Ulus Mahalle Mevlana Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse mezarlığında toprağa verildi.