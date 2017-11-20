Sadiye Songur
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Marmara Caddesi Seda Sitesi A.Blok adresinde ikamet eden çiftçi merhum Selahattin Songur’un eşi Sadiye Songur (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sadiye Songur’un cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz