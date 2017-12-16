İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden Kandıra ilçe Belediyesinden emekli merhum Mehmet Demircan’ın eşi Saadet Demircan (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saadet Demircan’ın cenazesi Kandıra Akçakoca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.