Saadet Demircan
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden Kandıra ilçe Belediyesinden emekli merhum Mehmet Demircan’ın eşi Saadet Demircan (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saadet Demircan’ın cenazesi Kandıra Akçakoca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz