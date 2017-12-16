Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1313/2. Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Ahmet Gümüştaş (88) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Ahmet Gümüş’ün cenazesi Tatlıkuyu Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.