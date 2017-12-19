İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden işçi emeklisi İsmail Hakkı Cirav (84) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Hakkı Cirav’ın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.