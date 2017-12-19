İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi Esen Sokak adresinde ikamet eden muhasebeci İsmail Karabulut’un eşi Zeynep Okur Karabulut (28) gırtlak kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zeynep Okur Karabulut’un cenazesi Delihasanlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.