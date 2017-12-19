Tülün Oflaz
Kartepe Nusretiye Mahallesi Talip Sokak adresinde ikamet eden memur emeklisi merhum İsmail Oflaz’ın eşi Tülün Oflaz (64) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Tülün Oflaz’ın cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığında toprağa verildi
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