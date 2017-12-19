İzmit Yenişehir Mahallesi Küçükyol Sokak adresinde ikamet eden esnaf emeklisi merhum Faik Filiz’in eşi Şerife Filiz (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı 5 çocuk annesi olan Şerife Filiz’in cenazesi Çakırlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakırlar Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.