Şerife Filiz
İzmit Yenişehir Mahallesi Küçükyol Sokak adresinde ikamet eden esnaf emeklisi merhum Faik Filiz’in eşi Şerife Filiz (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı 5 çocuk annesi olan Şerife Filiz’in cenazesi Çakırlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakırlar Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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