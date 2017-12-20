Fatma Numal
İzmit Cedit Mahallesi Kutaran Sokak adresinde ikamet eden İGSAŞ emeklisi Şükrü Numal’ın eşi Fatma Numal (57) tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Numal’ın cenazesi Sakarya’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz