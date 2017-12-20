Kartepe Acısu Mahallesi Sızma Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Aylas (71) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Aylas’ın cenazesi Acısu Seyyide Aişe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verildi.