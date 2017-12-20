Mustafa Aylas
Kartepe Acısu Mahallesi Sızma Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Aylas (71) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Aylas’ın cenazesi Acısu Seyyide Aişe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz