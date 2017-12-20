İzmit Bekirdere Mahallesi Ayça Sokak adresinde ikamet eden İstanbul İlçe Tarım Müdürlüğünden emekli Ali Yavuz (68) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan ali Yavuz’un cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.