Saadet Yılmazok
Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Şimşek Sokak adresinde ikamet eden yurtdışından emekli merhum Sırrı Yılmazok’un eşi Saadet Yılmazok (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi ola Saadet Yılmazok’un cenazesi Erzurum’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz