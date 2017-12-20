Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Şimşek Sokak adresinde ikamet eden yurtdışından emekli merhum Sırrı Yılmazok’un eşi Saadet Yılmazok (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi ola Saadet Yılmazok’un cenazesi Erzurum’da toprağa verildi.