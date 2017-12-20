Kandıra Karaağaç Mahallesi Dağdibi Sokak adresinde ikamet eden Beykoz Belediyesinden emekli İlyas Kakıcı (64) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İlyas Kakıcı’nın cenazesi Karaağaç Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.