İzmit Topçular Mahallesi Uygar Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi ve Kore Gazisi Hüseyin Soydoğan (87) bağırsak düğümlenmesi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Soydoğan’ın cenazesi Topçular Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.