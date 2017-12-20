Hüseyin Soydoğan
İzmit Topçular Mahallesi Uygar Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi ve Kore Gazisi Hüseyin Soydoğan (87) bağırsak düğümlenmesi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Soydoğan’ın cenazesi Topçular Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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