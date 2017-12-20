Erdoğan Özmen
İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi 5121 Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarından emekli Erdoğan Özmen (74) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Erdoğan Özmen’in cenazesi Akmeşe Mekez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz