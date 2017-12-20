İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi 5121 Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarından emekli Erdoğan Özmen (74) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Erdoğan Özmen’in cenazesi Akmeşe Mekez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.