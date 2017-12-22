Yurdanur Onuktav
İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi Küçükali Apartmanı adresinde ikamet eden merhum kuyumcu esnafı Ömer Onuktav’ın eşi Yurdanur Onuktav (75) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Yurdanur Onuktav’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz