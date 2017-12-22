İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi Küçükali Apartmanı adresinde ikamet eden merhum kuyumcu esnafı Ömer Onuktav’ın eşi Yurdanur Onuktav (75) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Yurdanur Onuktav’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.