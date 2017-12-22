İzmit 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak adresinde ikamet eden Tapu Müdürlüğünden emekli Haydar Gül (84) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Haydar Gül’ün cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sekbanlı köy mezarlığında toprağa verildi.