Haydar Gül
İzmit 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak adresinde ikamet eden Tapu Müdürlüğünden emekli Haydar Gül (84) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Haydar Gül’ün cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sekbanlı köy mezarlığında toprağa verildi.
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