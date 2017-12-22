Melahat Öztürk
İzmit Tepecik Mahallesi Aslanlı Sokak adresinde ikamet eden Melahat Öztürk (85) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve bekar olan Melahat Öztürk’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz