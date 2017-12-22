İzmit Tepecik Mahallesi Aslanlı Sokak adresinde ikamet eden Melahat Öztürk (85) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve bekar olan Melahat Öztürk’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.