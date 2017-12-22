İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 104 Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Başer (83) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Başer’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.