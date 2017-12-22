İzmit Sanayi Mahallesi Ayşenur Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Süleyman Kahveciler (80) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Süleyman Kahveciler’in cenazesi Eyüp Sultan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Mezarlığında toprağa verildi.