İzmit Gültepe Mahallesi Başer Sokak adresinde ikamet eden belediyeden emekli merhum Hasan Balcı’nın eşi Feride Balcı (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Feride Balcı‘ın cenazesi Gültepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.