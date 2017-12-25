İzmit Sanayi Mahallesi Seyitoğlu Sokak adresinde ikamet eden kaynak ustası merhum Şeref Gülçiçek’in eşi Gülfer Gülçiçek (63) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülfer Gülçiçek’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.