İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Selim Atmaca (84) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Selim Atmaca’ın cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.