İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Rahmi Seymen Sokak Doktorlar Sitesi ikamet eden emekli doktor Erkan Demiroğlu (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erkan Demiroğlu’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.