Erkan Demiroğlu
İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Rahmi Seymen Sokak Doktorlar Sitesi ikamet eden emekli doktor Erkan Demiroğlu (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erkan Demiroğlu’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz