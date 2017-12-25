İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Selçuk Gökdağ Sokak adresinde ikamet eden esnaf İrfan Civelek’in eşi Sebahat Civelek (55) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sebahat Civelek’in cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez mezarlığında toprağa verildi.