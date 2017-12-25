Kartepe Fatih Sultan Mahallesi ilim Caddesi adresinde ikamet eden merhum işçi emeklisi Mustafa Sazer’in eşi Saime Hafize Sezar (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Saime Hafize Sezar’in cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.