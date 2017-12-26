Halide Nüsret Girgin
İzmit Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Kurukahveci Apartmanı adresinde ikamet eden eski Avukat merhum Necdet Girgin’in eşi Halide Nüsret Girgin (77) Alzihmer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Halide Nüsret Girgin’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı aile kabristanlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz