İzmit Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Kurukahveci Apartmanı adresinde ikamet eden eski Avukat merhum Necdet Girgin’in eşi Halide Nüsret Girgin (77) Alzihmer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Halide Nüsret Girgin’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı aile kabristanlığında toprağa verildi.