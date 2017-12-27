Emine Yurdum
Derince Çenedağ Mahallesi Çınarcık Sokak adresinde ikamet eden serbest meslek sahibi merhum Rasim Yurdum’un eşi Emine Yurdum (90) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Yurdum’un cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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