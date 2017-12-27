İlyas Bayır
Kandıra Kefken’de ikamet eden harita mühendisi İlyas Bayır (34) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bekar olan İlyas Bayır’ın cenazesi Kandıra Kefken Koçun Köyü Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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