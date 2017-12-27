Ayşe Kılavuz
İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Gencer Sokak adresinde ikamet eden serbest meslek sahibi merhum Şevki Kılavuz’un eşi Ayşe Kılavuz (84) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı Ayşe Klavuz’un cenazesi Yarımca Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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