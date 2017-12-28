İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli merhum Rahmi Kökduman’ın eşi Remziye Kökduman (87) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Remziye Kökduman’un cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.