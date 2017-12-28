Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1162. Sokak adresinde ikamet eden merhum emekli öğretmen Muzaffer Demircioğlu’nun eşi Şaziye Demircioğlu (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şaziye Demircioğlu’nun cenazesi Karamürsel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.