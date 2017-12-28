Şaziye Demircioğlu
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1162. Sokak adresinde ikamet eden merhum emekli öğretmen Muzaffer Demircioğlu’nun eşi Şaziye Demircioğlu (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şaziye Demircioğlu’nun cenazesi Karamürsel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz