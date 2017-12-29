Mehmet Arı
İzmit Çağırgan Mahallesi Çağırgan Merkez Mevkisi Küme evleri adresinde ikamet eden emekli çiftçi Mehmet Arı (74) geçirdiği belin felci nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Arı’nın cenazesi Çağırgan Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz