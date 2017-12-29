İzmit Çağırgan Mahallesi Çağırgan Merkez Mevkisi Küme evleri adresinde ikamet eden emekli çiftçi Mehmet Arı (74) geçirdiği belin felci nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Arı’nın cenazesi Çağırgan Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.