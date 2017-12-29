Sebahat Kardaş
Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi adresinde ikamet eden tekel emeklisi Ahmet Kardaş’ın eşi Sebahat Kardaş (68) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sebahat Kardaş’ın cenazesi Bursa Sermeköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz