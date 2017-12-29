Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi adresinde ikamet eden tekel emeklisi Ahmet Kardaş’ın eşi Sebahat Kardaş (68) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sebahat Kardaş’ın cenazesi Bursa Sermeköy Mezarlığında toprağa verildi.