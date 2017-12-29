Yılmaz Zengin
İzmit Sarışeyh Mahallesi Çınarcık Mevkisi Küme Evleri adresinde İkamet eden çiftçi Yılmaz Zengin (54) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk babası olan Yılmaz Zengin’in cenazesi Alacalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz