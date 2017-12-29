İzmit Sarışeyh Mahallesi Çınarcık Mevkisi Küme Evleri adresinde İkamet eden çiftçi Yılmaz Zengin (54) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk babası olan Yılmaz Zengin’in cenazesi Alacalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.